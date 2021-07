SNAI – Tokyo 2020: Pellegrini, l'impresa d'oro vale 15 Paltrinieri, doppia chance di medaglia

27 luglio 2021 a

a

a

(Milano 27 luglio 2021) - La Divina ha conquistato la quinta finale olimpica nei 200 stile libero, ma Titmus (1,30) e Ledecky (4,00) sembrano irraggiungibili. Greg favorito negli 800, mentre nei 1500 è a un passo dal tedesco Wellbrock.

Milano, 27 luglio 2021 – Dopo l'argento della 4x100 maschile e il bronzo di Martinenghi nei 100 metri rana, l'Italia del nuoto va a caccia di altre medaglie alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Quella più difficile cercherà di raggiungerla Federica Pellegrini stanotte nei 200 stile libero, specialità in cui ha conquistato la quinta finale in altrettante edizioni dei Giochi. Secondo i betting analyst di SNAI, il successo di Federica vale 15 volte la posta, una quota che la dice lunga sulla difficoltà dell'impresa. L'azzurra ha davanti tre atlete: la superfavorita è l'australiana Ariarne Titmus a 1,30, seguita dalla statunitense Katie Ledecky a 4,00. Terza in lista, l'atleta di Hong Kong Siobhàn Haughey.

Speranza Paltrinieri – Doppia chance di medaglia, con l'oro alla portata, per Gregorio Paltrinieri. L'azzurro sarà in gara negli 800 e nei 1500 stile libero, specialità di cui è campione in carica dopo la vittoria a Rio 2016. Greg non parte però in pole position nei 1500, dove si gioca a 2,50 dietro al tedesco Florian Wellbrock in quota a 2,25 e davanti all'ucraino Mychajlo Romanchuk a 3,25. Sfida alla pari, almeno secondo le quote, negli 800 sl dove Paltrinieri e Romanchuk vedono entrambi l'oro a 2,75, con un considerevole vantaggio sul norvegese Henrik Christiansen a 6,50.

Quadarella in zona medaglia – L'Italia cerca un'altra medaglia in staffetta, ma parte dietro nei 4x200 stile libero maschile, dove un oro del quartetto azzurro paga 12 volte la posta. Davanti a tutti il Regno Unito a 1,75, seguito dall'Australia a 3,25 e dagli Stati Uniti a 4.50. Alessandro Miressi ci proverà nei 100 stile libero, dove un suo oro vale 10 volte la posta. Favorito lo statunitense Caleb Dressel a 2,75. Italia che sogna l'oro anche con Simona Quadarella, che negli 800 stile libero è data a 7,50 dietro a Katie Ledecky (1,33) e Adriarne Titmus (3,00).

Ufficio stampa Snaitech

E-mail:

Cell: 348.4963434