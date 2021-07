Covid: Licheri, 'Istat certifica validità rdc e misure governo Conte'

27 luglio 2021 a

Roma, 27 lug. (Adnkronos) - "Il report sulla redistribuzione del reddito nel 2020 certifica la straordinaria validità ed efficacia delle misure volute dal Movimento 5 Stelle e messe in campo dal governo Conte fin dall'inizio dell'emergenza Covid. I redditi delle famiglie, così duramente colpiti nello scorso anno, hanno retto anche grazie a misure come il reddito di emergenza, i bonus per i lavoratori autonomi, per colf e baby sitter, nonché all'ampliamento di misure già esistenti come il reddito di cittadinanza e la cassa integrazione". A rivendicarlo è il capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato Ettore Licheri.

"Senza queste misure, e in particolare se non fosse stato attivo il reddito di cittadinanza, il rischio povertà e le disuguaglianze economiche sarebbero stati molto maggiori, con buona pace di chi vaneggia addirittura un improponibile referendum per abrogare il reddito di cittadinanza. Oggi che il virus continua a essere una minaccia ancora presente e che è necessario sostenere la ripresa dell'economia e dei redditi degli italiani, quelle misure devono essere protette da chi vuole sabotarle e rafforzate. Siamo al governo per questo", conclude.