Calcio: Agnelli, '4 anni di contratto per Allegri? E' un segnale di fiducia'

Torino, 27 lug. - (Adnkronos) - "Quattro anni di contratto? E' un segnale di fiducia per Max. Una programmazione fatta nel medio periodo. Pensiamo che Max e tutto il team sappia intraprendere un percorso nei prossimi anni. Il suo ritorno una scelta di cuore? No, crediamo sia lui l'uomo giusto per aprire un nuovo capitolo". Così il presidente della Juventus Andrea Agnelli nel corso della presentazione del tecnico Massimilano Allegri.