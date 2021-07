Calcio: Allegri, 'contento di ritrovare CR7, ha una responsabilità maggiore di 3 anni fa'

27 luglio 2021 a

Torino, 27 lug. - (Adnkronos) - "E' un campione straordinario e un ragazzo intelligente. Ieri è tornato e abbiamo parlato, così come ho fatto con tutti. Gli ho detto che è un anno importante e che sono contento di ritrovarlo. Ha una responsabilità maggiore di tre anni fa, quando c'era una squadra molto esperta". Così l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri in merito a Cristiano Ronaldo. "Oggi, oltre che mettere in campo le sue qualità, mi aspetto da lui cose anche sul piano delle responsabilità da uomo qual è", aggiunge Allegri nel corso della sua conferenza stampa di presentazione.