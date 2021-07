Arriva il suono del cambiamento: Nothing lancia ear (1), gli auricolari true wireless per un'esperienza sonora perfetta

27 luglio 2021 a

Gli auricolari Nothing ear (1) combinano un design di alta gamma e ingegneria di precisione, con cancellazione attiva del rumore (ANC), per un'esperienza sonora di qualità

LONDRA, 27 luglio 2021 /PRNewswire/ -- Oggi Nothing ha presentato ear (1), gli attesissimi auricolari true wireless dall'iconico design trasparente che offrono un'esperienza utente di alta qualità. Fino a 34 ore di musica grazie alla custodia di ricarica, un potente driver da 11,6 mm e caratteristiche tecniche di punta tra cui la cancellazione attiva del rumore, Nothing ear (1) offrono un'esperienza sonora perfetta a soli €99.

"Gli auricolari Nothing ear (1) sono una boccata d'aria fresca in un mercato 'affollato', e andranno ad imporsi nel mondo digitale connesso del futuro" ha commentato Carl Pei, CEO e co-fondatore di Nothing. "Gli ear (1) coniugano tecnologia avanzata, ingegneria di precisione e design innovativo ad un prezzo incredibile".

Design iconicoQualcosa di mai visto prima; il design di alta gamma degli ear (1) presenta caratteristiche estetiche trasparenti minimaliste per mostrare l'ingegneria dietro il prodotto, compresi microfoni, magneti e scheda elettronica. Tutto ciò che compone gli ear (1) è intenzionale: dal punto rosso immediatamente riconoscibile per indicare la 'Destra' all'allegro "fisheye" presente sulla custodia che aiuta a fissare gli auricolari. Gli ear (1) non solo hanno un aspetto distinto, ma sono stati progettati per un comfort superiore. Ogni auricolare pesa appena 4,7 g e presenta sfiati della pressione, un design ergonomico e tre cappucci in silicone liquido intercambiabili.

Suono puroL'esperienza di suono perfetta inizia con un grande driver di esattamente 11,6 mm. Gli audiofili della Teenage Engineering hanno sintonizzato meticolosamente il software e l'hardware per una performance di bassi, medi e alti bilanciati. Dietro le quinte, l'ultima connettività Bluetooth 5.2 vi assicura di non perdere mai un beat.

Cancellazione del rumore all'avanguardiaLa Cancellazione attiva del rumore (ANC) degli ear (1) utilizza tre microfoni ad alta definizione per mettere in primo piano musica, film e podcast. Permette l'utilizzo della modalità Light per una cancellazione moderata del rumore e della modalità Maximum per ambienti più rumorosi come quando ci si trova in aereo o in ufficio. Quando si è pronti a rientrare a far parte del mondo, basterà attivare la modalità Trasparenza. Per le chiamate, la tecnologia Clear Voice è stata appositamente sviluppata per gli ear (1) per ridurre rumori di sottofondo, come il vento.

Pura potenzaLa ricarica è estremamente importante per gli ear (1) e permette fino a 5,7 ore di tempo di ascolto e fino a 34 ore con la custodia[i]. La fonte di alimentazione compatta offre una ricarica ultra-veloce - 10 minuti di carica nella custodia permettono fino a 8 ore di alimentazione in un giorno. Gli auricolari Nothing ear (1) si caricano in modalità wireless e sono compatibili con tutti i caricabatterie Qi.

Ulteriori funzioni includono Trova i miei auricolari, EQ, cancellazione attiva del rumore e controllo gestuale personalizzato tramite l'app[ii] ear (1), nonché il Rilevamento in-ear e l'Abbinamento rapido[iii]. Gli auricolari ear (1) sono anche resistenti al sudore e agli spruzzi d'acqua.

Nothing ear (1) saranno disponibili dalle ore 15:00 del 31 luglio 2021 con quantità limitate su nothing.tech. Le vendite illimitate inizieranno il 17 agosto 2021 in 45 paesi e regioni, tra cui Italia, Francia, Germania, Spagna, Paesi Bassi e altri, sia su nothing.tech che presso rivenditori selezionati.

Per ulteriori infomazioni su Nothing si rimanda ai canali Instagram e Twitter, oppure al sito nothing.tech.

A proposito di NothingNothing si impegna a rimuovere le barriere tra persone e tecnologia per garantire un futuro a prova di digitale. Nothing vuole ispirare le persone a credere nuovamente nel potenziale positivo della tecnologia. A partire dal 2021, Nothing comincerà a riportare arte, passione e fiducia nel campo della tecnologia di consumo. Nothing è una società privata che ha il supporto di GV (ex Google Ventures) e di altri investitori privati tra cui Tony Fadell (Responsabile di Future Shape e inventore dell'iPod), Casey Neistat (YouTuber e Co-fondatore di Beme), Kevin Lin (Co-fondatore di Twitch) e Steve Huffman (Co-fondatore e CEO di Reddit).

[i] La durata della batteria dipende dalle impostazioni di ear (1), dall'utilizzo, dall'ambiente e da altri fattori.[ii] L'app è compatibile con smartphone Android 5.1 e superiori e iOS 11 e superiori[iii] Si abbina istantaneamente con dispositivi Android compatibili. Basta aprire la custodia, premere il pulsante di abbinamento, e apprezzare.

