Tunisia: Conte, 'prevalga dialogo, sosterremo iniziative per aiutare Paese'

Roma, 27 lug. (Adnkronos) - “Le notizie di queste ore provenienti dalla Tunisia destano profonda preoccupazione: rivolgo il mio accorato appello a tutti gli attori coinvolti, e in particolare alle autorità civili, militari e a tutti i partiti politici affinché il dialogo e la mediazione possano prevalere e ricondurre questa grave crisi istituzionale nell'alveo di una normale dialettica politica e parlamentare, nel pieno rispetto dell'ordinamento costituzionale del Paese". A dichiararlo il presidente in pectore del MoVimento 5 Stelle, Giuseppe Conte.

"Il popolo tunisino - aggiunge - è da oltre dieci anni protagonista di una straordinaria stagione democratica che lo rende un modello per l'Africa e l'intero mondo islamico: come MoVimento 5 Stelle sosterremo convintamente ogni iniziativa utile, in sede europea e bilaterale, ad aiutare la Tunisia in questo difficile frangente e a a contribuire a superare le difficili sfide politiche, economiche, sociali e sanitarie che ancora oggi la affliggono. L'amicizia italo-tunisina ed euromediterranea continuerà a essere un pilastro irrinunciabile della nostra politica estera”, conclude Conte.