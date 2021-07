Covid: Dipe, nessuna consulenza ad Arcuri

27 luglio 2021 a

Roma, 27 lug. (Adnkronos) - "E' infondata la notizia che il sottosegretario di Stato, Bruno Tabacci, abbia assegnato una consulenza a Domenico Arcuri. Quella che alcuni articoli di stampa definiscono consulenza è in realtà una convenzione in essere dal 2014 - più volte prorogata con modifiche - tra il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (Dipe) e Invitalia, Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa". Lo precisano fonti dello stesso dipartimento aggiungendo che "tale convenzione è relativa al finanziamento dei codici unici di progetto (CUP), obbligatori per legge per la realizzazione di qualsiasi opera finanziata dallo Stato, pena la nullità. La convenzione è stata esaminata e registrata dalla Corte dei Conti, al pari delle altre".