Calcio: Serie B introduce il Var dal prossimo campionato

Roma, 27 lug. - (Adnkronos) - Via libera ufficiale al Var in Serie B a partire dall'inizio del prossimo campionato: nella stagione 2021/2022, infatti, verrà introdotta la tecnologia anche nel campionato di Serie B. Ad affermarlo è il segretario generale della Figc Marco Brunelli, che nella sua informativa durante il consiglio di Lega ha annunciato che è stata completata la formazione degli arbitri Var e Avar per attivare la tecnologia anche nel campionato di Serie B. Di conseguenza, il consiglio odierno ha approvato all'unanimità la delibera che certifica l'utilizzo del Var dalla prima giornata della stagione 2021-22.