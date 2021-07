Olimpiadi: Vanessa Ferrari, 'siamo state tutte bravissime, nessuna ha fatto errori'

27 luglio 2021 a

Tokyo, 27 lug. - (Adnkronos) - “Siamo state tutte bravissime. La gara meglio di così non poteva andare, punto. Non abbiamo fatto neanche un errore. Io non so se siamo l'unica nazione a non aver fatto neanche un errore. All'inizio avevo detto alle mie compagne, possiamo lottare tranquillamente per il quarto posto e invece abbiamo lottato per il terzo. Quindi, che volete di più? Certo, alla terza rotazione abbiamo cominciato a crederci. Ma con la trave, che non è proprio il nostro attrezzo di punta, all'ultimo giro già essere riuscite a portare a casa tre esercizi su tre vuol dire tanto". La ginnasta azzurra Vanessa Ferrari commenta così il quarto posto nella prova a squadre ai Giochi di Tokyo. "Siamo state tutte bravissime nonostante la stanchezza per la qualifica dell'altro giorno. Abbiamo tirato fuori quello che dovevamo. Io ho provato a fare qualcosina in più al corpo libero. Volevo testare ulteriormente l'esercizio ma poi ho preferito concentrarmi sugli arrivi”, conclude Ferrari.