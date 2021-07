Olimpiadi: Pellegrini 'Giunta compagno di vita speciale, spero lo sarà anche in futuro'

28 luglio 2021 a

Tokyo, 28 lug. (Adnkronos) - "Se non ci fosse stato Matteo probabilmente avrei smesso qualche anno fa". Federica Pellegrini ufficializza la love story con l'allenatore Matteo Giunta dopo la finale dei 200 stile libero. "E' stato un grandissimo allenatore ed un compagno di vita speciale, spero lo sarà anche in futuro -ha detto al Pellegrini al Tg1-. La priorità era tenere l'immagine dell'allenatore e dell'atleta separati e siamo stati bravi molto in questo. E' stata una persona fondamentale, una delle più importanti in questo percorso sia umano che sportivo".