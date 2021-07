Cinema: addio all'attore Rick Aiello, star di 'Fa' la cosa giusta' e figlio di Danny

28 luglio 2021 a

Los Angeles, 28 lug. - (Adnkronos) - L'attore statunitense Rick Aiello, figlio del grande attore italoamericano Danny Aiello (1933-2019), è morto in seguito ad un tumore al pancreas lunedì 26 luglio in un ospedale di Warwick, nello stato di New York, all'età di 65 anni. La notizia della scomparsa è stata data all'edizione online da "Variety" dalla sua nipote Sydney Fingerhut, che lo ha ricordato "come un grande zio che era vicino a tutti i suoi nipoti" e un "uomo forte". Rick Aiello lascia la moglie Arlene Urichich e i loro due figli. Per un crudele destino, Rick è morto a causa della stessa malattia che nel 2010, a 53 anni, stroncò il fratello attore Danny Aiello III.

Con più di 60 titoli tra film e telefilm, Rick Aiello aveva seguito le orme del padre Danny, apparendo al suo fianco nel film di Spike Lee del 1989 "Fa' la cosa giusta". Suo padre ottenne una nomination all'Oscar come miglior attore non protagonista per l'interpretazione del pizzaiolo italoamericano Salvatore "Sal" Fragione, mentre Rick interpretò l'agente Long, un ruolo che avrebbe ripreso un paio di anni dopo in "Jungle Fever" di Lee.

Rick Aiello ha anche recitato anche nel film "A Brooklyn State of Mind" (1998) e nella serie tv "Dellaventura" (1997-98) al fianco di suo padre, famoso anche per l'interpretazione del capitano di polizia Vincent Aiello nel capolavoro di Sergio Leone "C'era una volta in America" (1984). Come attore caratterista, Rick Aiello ha avuto ruoli nelle serie tv "I Soprano", "Law & Order", "Sex and the City", "Ugly Betty", "Renegade", "Tales From the Crypt", "Angel Street", "Dark Justice", "Marker", "Nypd Blue", "Strange Luck", "Diagnosis Murder", "Clueless", "Early Edition", "18 Wheels of Justice", "V.I.P". Rick Aiello è apparso anche in numerosi film, tra cui "Nei panni di una bionda", "Perseguitato dalla fortuna", "La difficile preda", "Il potere della legge" e "Hollywood confidential". Ha recitato anche nel fil m di David Lynch "Twin Peaks: The Missing Pieces" e "Reach Me - La strada per il successo", con Sylvester Stallone, entrambi del 2014.

