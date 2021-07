Tokyo 2020, Abbagnale: "Rosetti vaccinato, non capiamo cosa sia accaduto"

28 luglio 2021 a

a

a

(Adnkronos) - "Mi spiace molto per la positività al Covid di Rosetti, non sappiamo cosa sia successo e dove lo abbia contratto. Bruno in questo momento sarà sotto un treno dal punto di vista morale, si era vaccinato e non capiamo come sia stato possibile". E' quanto afferma il presidente della Federcanottaggio, Giuseppe Abbagnale, commentando all'Adnkronos la

"Non sono ancora riuscito a parlare con il ragazzo ma i medici che lo stanno seguendo mi hanno riferito che Bruno sta bene ed è asintomatico", conclude.