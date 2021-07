Mafia: domani Cartabia a Palermo per ricordare giudice Chinnici**

28 luglio 2021 a

a

a

Palermo, 28 lug. (Adnkronos) - Ci sarà anche la ministra della Giustizia Marta Cartabia, domani a Palermo, per commemorare il giudice Rocco Chinnici ucciso il 29 luglio di 38 anni fa. Con lui morirono anche due carabinieri della scorta, il maresciallo Mario Trapassi e l'appuntato Salvatore Bartolotta, e Stefano Li Sacchi, portiere dello stabile di via Pipitone Federico in cui il Giudice abitava. Alle ore 10 prevista una deposizione di corone di fiori a Palermo nel luogo della strage, in via Pipitone Federico. Alle 10.30 nella chiesa di S. Giacomo dei Militari, all'interno della caserma Carlo Alberto Dalla Chiesa – Comando Legione Carabinieri Sicilia si terrà il seminario intitolato “Dal metodo Rocco Chinnici alla Procura Europea”. Platea con capienza ridotta nel rispetto delle norme anti-Covid19 e, conseguentemente, ingresso riservato agli invitati, ma l'evento sarà trasmesso in diretta web sul canale Youtube della Fondazione Rocco Chinnici. Previsto il saluto istituzionale da parte della Ministra della Giustizia, Marta Cartabia. Tra gli interventi in programma, quelli del Procuratore Capo Europeo, Laura Kodruţa Kövesi, al primo impegno pubblico in Italia dopo l'insediamento al vertice del nuovo ufficio dell'UE operativo dal primo giugno scorso, e del Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, Federico Cafiero De Raho.

Alle ore 18, ancora a Palermo, sarà celebrata la S. Messa in ricordo delle vittime della strage presso la Chiesa di San Michele Arcangelo. Alle ore 16.30 a Misilmeri (PA) in piazza Rocco Chinnici, e alle ore 19.30 a Partanna (TP), in piazza Umberto I, saranno deposte corone di fiori.