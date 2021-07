Borraccina: le borracce personalizzate per eventi aziendali e merchandising

28 luglio 2021 a

(Adnkronos) - Bologna, 28 luglio 2021 - La borraccia termica è un accessorio oggi sempre più diffuso e utilizzato, in quanto permette di portare sempre con sé la propria bevanda preferita e, nel contempo, di rispettare l'ambiente, evitando un'eccessiva quantità di rifiuti da smaltire. Ma non solo: grazie all'ampia possibilità di scelta per quanto riguarda i modelli e i colori, questi articoli rappresentano anche un'ottima idea promozionale e comunicativa.

Al giorno d'oggi, infatti, è possibile scegliere tra borracce in tanti colori splendidi e brillanti, decorandole con elementi tipografici, scritte, loghi, disegni e altro: in questo modo, risultano perfette per pubblicizzare la propria attività professionale e per far conoscere prodotti e servizi anche al di fuori dall'area di riferimento.

Quali sono i modelli di borraccia termica personalizzabile

Borraccina propone una gamma completa di borracce e bottiglie termiche adatte a soddisfare ogni esigenza, realizzate in materiali diversi e caratterizzate da un design elegante e da una vasta scelta di colori.

Le borracce in materiale plastico sono leggere, pratiche ed economiche, possono essere facilmente decorate e si adattano perfettamente alla stampa di loghi, scritte e simboli ad alta definizione. Sono prodotte con materiali sintetici ecologici e sostenibili, rigorosamente privi di sostanze potenzialmente dannose o tossiche.

Particolarmente innovative sono le borracce in Tritan, un materiale brevettato, leggero e resistente, caratterizzato dall'assenza di bisfenolo e quindi perfetto per contenere acqua o altre bevande.

Disponibili in diversi modelli e tanti colori, queste borracce personalizzate costituiscono un'ottima idea per un gadget promozionale, sono perfette per il tempo libero e le attività sportive. Il Tritan, oltre ad essere molto resistente, può essere lavato senza problemi in lavastoviglie, a garanzia della massima igiene.

Bottiglie in vetro e borracce in alluminio e acciaio

Il vetro è un materiale naturale, igienico, ecosostenibile ed esteticamente piacevole. Le bottiglie invetro o in Pyrex possono essere personalizzate con loghi o scritte, sia direttamente sul vetro, sia sulla custodia protettiva della bottiglia, realizzata in silicone colorato o altro materiale sintetico.

Le bottiglie in vetro sono belle ed eleganti, ideali per un omaggio promozionale di prestigio, magari in abbinamento a delle tazze da tè o ad altri accessori.

Le borracce termiche in alluminio sono oggi molto diffuse grazie alle loro caratteristiche di praticità, leggerezza e resistenza, risultano adatte da portare ovunque e sono facilmente personalizzabili con scritte e disegni, grazie alla tecnica laser, che garantisce una definizione perfetta.

Semplici e raffinate, le borracce personalizzate in alluminio di Borraccina si possono agganciare allo zaino o alla borsa e sono perfette anche per le escursioni in bicicletta: la versione sportiva è infatti dotata di un tappo speciale che consente l'apertura con una sola mano.

Nella gamma di bottiglie termiche proposte da Borraccina non potevano certo mancare i termostradizionali, in acciaio semplice o a doppio strato, con chiusura ermetica e tappo termico da utilizzare come tazza. Il termos in acciaio è l'accessorio immancabile per chi ama portare con sé in ufficio o durante le passeggiate tè, caffè, tisane o qualsiasi altro tipo di bevanda calda.

Tutti i vantaggi delle borracce personalizzate di Borraccina

Le borracce termiche in plastica, Tritan, vetro o metallo possono essere personalizzate con lamassima libertà, e costituiscono un eccellente strumento di comunicazione e promozione.

Borracce e bottiglie termiche al momento sono da considerarsi un prodotto utile e innovativo, e sceglierle come gadget pubblicitario significa offrire ai clienti un omaggio di tendenza.

La possibilità di scegliere tra diverse tecniche di stampa assicura un risultato perfetto, con l'ulteriore vantaggio della rapidità di esecuzione e di consegna dell'ordine.

