Covid: Salvini a Draghi, 'prima di nuove strette aspettiamo dati'

28 luglio 2021 a

a

a

Roma, 28 lug. (Adnkronos) - "Chiediamo che prima di ipotizzare ulteriori limitazione su trasporti, obblighi su insegnanti e operai, si attendano nuovi dati, perché c'è una stagione turistica in pieno corso e prima di complicare la vita agli operatori commerciali e alle famiglie si attendano nuovi dati. Leggevo sui giornali che già oggi o domani ci sarebbero state nuove restrizioni, così non è. Ci pensiamo settimana prossima, in base ai dati che per fortuna al momento sono sotto controllo". Lo dice Matteo Salvini, lasciando Palazzo Chigi dopo l'incontro col premier MArio Draghi.