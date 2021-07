Covid: Salvini, obbligo vaccini? Io sono per libertà

28 luglio 2021 a

Roma, 28 lug. (Adnkronos) - "Io sono per le libertà, non c'è mondo diviso in no vax e sì vax. Le libertà per me sono sacre, invito tutti coloro che rischiano la vita a vaccinarsi, perché in quel caso il vaccino salva la vita. Ma nessuno mi convincerà mai che obbligare a vaccinare i bimbi di 12 anni sia una scelta utile". Con Draghi "abbiamo parlato di una scuola in presenza per tutti, senza discriminazioni e senza distinzioni". Così Matteo Salvini, lasciando Palazzo Chigi dopo l'incontro col premier MArio Draghi.