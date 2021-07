Covid: Salvini a Draghi, 'necessita' di nuove strette non c'e', dati confortanti'

28 luglio 2021 a

Roma, 28 lug. (Adnkronos) - Allargare l'uso del green pass? "Se la situazione si complica bisogna correre ai ripari, ma complicare la vita a 30 milioni di italiani e milioni di operatori economici, a mamme e papà di ragazzi di 12, 13, 14 anni francamente no. Oggi le terapie intensive sono vuote al 90%, 40 milioni di italiani sono già vaccinati, quindi la situazione è assolutamente sotto controllo". Lo dice Matteo Salvini, lasciando l'incontro col premier Mario Draghi a Palazzo Chigi. Su lavoro e trasporti ci saranno nuove strette "solo se ce ne sarà necessità che oggi non c'è, comunque questa settimana non ci sarà nessun aggravio", e a Draghi "ho fatto alcune proposte, credo ci sia stata assoluta attenzione".