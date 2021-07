M5S: Conte, 'ecco carta valori, è identità Movimento, ne orienterà azione'

28 luglio 2021 a

a

a

Roma, 28 lug. (Adnkronos) - "Alcuni giorni fa ho presentato lo Statuto del nuovo Movimento 5 Stelle, che verrà sottoposto al voto degli iscritti il 2 e 3 agosto. Lo Statuto è un documento molto importante: regola le attività e definisce i ruoli e le funzioni degli organi del nuovo Movimento. All'articolo 2 del nuovo Statuto trovate inserita la Carta dei principi e dei valori, un testo fondamentale per chiarire l'identità politica del nuovo Movimento. La Carta contiene la costellazione dei principi e dei valori che orienteranno ogni nostra azione, con l'obiettivo di costruire un futuro migliore e realizzare una società più equa e solidale, che consenta il pieno sviluppo della personalità di ognuno e garantisca migliori opportunità di vita a tutti". Così il capo politico in pectore del M5S Giuseppe Conte, che posta su Facebook la nuova carta dei valori, una delle 'costole' dello Statuto grillino, con un video di presentazione in cui l'ex premier ne illustra i capisaldi.

Si parte da un retaggio storico del Movimento, le 5 stelle che ne hanno definito nome e azione politica. "Le cinque stelle che costellano il nostro orizzonte e orientano la nostra azione sono i beni comuni, l'ecologia integrale, la giustizia sociale, l'innovazione tecnologica e l'economia eco-sociale di mercato. Queste stelle costituiscono i punti cardine dell'azione politica del Movimento 5 Stelle. Sono le priorità programmatiche dell'impegno civico e istituzionale dei suoi rappresentanti. La costellazione dei valori della Carta dei principi ha l'obiettivo di costruire un futuro migliore, realizzare una società più equa e solidale, che consenta il pieno sviluppo della personalità di ognuno e garantisca migliori opportunità di vita a tutti", spiega Conte entrando nel dettaglio delle 5 Stelle grilline.