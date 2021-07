28 luglio 2021 a

Tokyo, 28 ott. (Adnkronos) - E' solo argento per l'Italia della sciabola maschile a squadre che perde in maniera pesante la finale per l'oro contro la Corea del Sud per 45-26. Dopo la bella vittoria in semifinale sull'Ungheria che ha poi vinto il bronzo contro la Germania, Luca Curatoli, Aldo Montano ed Enrico Berrè non riescono a ripetersi.