Olimpiadi: Occhiuzzi (argento Londra 2012), 'non è un oro perso, Montano ancora decisivo'

Tokyo, 28 lug. - (Adnkronos) - "Non è un oro perso ma un argento vinto, una medaglia pesante. I ragazzi hanno tirato benissimo e non potevano fare di più contro i coreani. In semifinale con l'Ungheria hanno fatto un capolavoro e Aldo Montano è stato decisivo ancora una volta, quando è entrato eravamo sotto di 5 stoccate e ha dato la scossa che ci voleva a tutto il gruppo". Il vice campione olimpico di sciabola individuale a Londra 2012, Diego Occhiuzzi, commenta così all'Adnkronos la medaglia d'argento degli azzurri nella sciabola a squadre. "Aldo ha fatto ancora la differenza a 42 anni. Si è confermato il punto di riferimento della sciabola azzurra, una colonna. Veramente tanti complimenti perché è stato superlativo", conclude Occhiuzzi.