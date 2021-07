Lo chef stellato Michelin, Antonio Mellino, è a capo del Quattro Passi a The Cliff

28 luglio 2021 a

I sapori di Amalfi e Napoli arrivano alle Barbados

BRIDGETOWN, Barbados, 28 luglio 2021 /PRNewswire/ -- Antonio Mellino, executive chef di Quattro Passi aprirà il QP Bistro il 22 ottobre 2021 e il Quattro Passi a The Cliff alla fine di novembre. Il Quattro Passi di Nerano, in Italia, è acclamato come il miglior ristorante della Costiera amalfitana con le sue due stelle Michelin. Portando i sapori della regione Campania, di Napoli e dell'Italia meridionale alle Barbados, offrirà piatti esclusivi con i migliori ingredienti freschi.

Antonio e la sua squadra, compreso il figlio Raffaele, aspirano ad avere il miglior ristorante al mondo. Situato al posto del famoso ex ristorante The Cliff, il team ha prestato grande attenzione all'enorme e straordinaria ristrutturazione del sito con le vedute più spettacolari sull'azzurro Mar dei Caraibi.

La filosofia gastronomica di Mellino è innovativa, ma rispetta la tradizione e la stagionalità. Questo approccio ai suoi piatti esclusivi, come quello che combina linguine con fiori di zucca e zucchini con basilico e pepe nero, perfezionato in oltre 10 anni, ha fatto guadagnare al Quattro Passi le sue stelle Michelin. Mellino ha cucinato per re, presidenti, artisti d'élite, atleti e agricoltori in tutto il mondo. Mellino è entusiasta di acquistare ingredienti freschi nelle Barbados da allevatori e coltivatori locali e dei Caraibi. Il team importerà anche i migliori ingredienti, i crostacei, dall'Italia, il manzo dal Regno Unito; lo champagne sarà importato isolato e refrigerato in modo che la temperatura sia sempre corretta. "Trovo fantastica l'energia delle Barbados, e sto dicendo a tutta la mia clientela regolare di venire a trovarmi qui. Non potevo essere più entusiasta di aprire questo incredibile Quattro Passi alle Barbados. Ne faremo il miglior ristorante del mondo, sulla migliore isola, Barbados".

Rispecchiando la filosofia gastronomica, i progetti di design degli interni sono uno squisito mix di decori marocchini e italiani. Il Quattro Passi include un cigar bar, una lounge e sale da pranzo private, tutte con tavoli affacciati sull'oceano. Accanto alla raffinata cucina del Quattro Passi troverete il QP Bistro. Dalle 7:30 alle 2:00 verranno proposti un menu bistro, un grande forno per pizza in stile italiano, gelati artigianali espressi e tanta energia giovane.

Il Quattro Passi e il QP Bistro sono di proprietà di Michael Kent, residente delle Barbados che possiede anche il ristorante Tides a Barbados. Nato in una fattoria in Cornovaglia, in Inghilterra, lavora incessantemente con i migliori collaboratori locali, ovunque si trovi. Ama la calma e la cordialità degli abitanti delle Barbados. Crede che per avere il miglior ristorante occorrano, in ordine di importanza, i collaboratori migliori, i migliori prodotti locali, le migliori strutture e la posizione migliore; Il Quattro Passi ha tutto questo.

Kent ha assunto Élan Mottley, che di recente è tornato alle Barbados da Sydney, in Australia, come direttore di tutti i ristoranti. Kent, esperto di marketing di prodotti gourmet e avvocato per formazione, afferma: "Élan ha tanta energia e un atteggiamento straordinario".

Il Quattro Passi sta prendendo prenotazioni per la stagione invernale al numero 1-246-432-1922 e il QP Bistro al numero 1-246-432-0797

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1582641/Antonio_Mellino.jpg