(Adnkronos) - L'immobile occupato da CasaPound in via Napoleone III, a Roma, potrebbe essere sgomberato a breve. A quanto si apprende, il tema sarebbe al centro di una riunione ancora in corso in Prefettura alla quale partecipano la sindaca di Roma Virginia Raggi ed il Prefetto della capitale Matteo Piantedosi.