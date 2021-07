Pompei: da Parco e Procura di Torre Annunziata protocollo contro saccheggio e traffico reperti (2)

28 luglio 2021 a

a

a

(Adnkronos) - “Questo protocollo conferma che, laddove le Istituzioni collaborano ad obiettivi comuni, si possono raggiungere risultati incredibili, in termini di legalità e di tutela, come nel caso dell'esperienza di Civita Giuliana. – dichiara il Direttore Generale Zuchtriegel - In questo si deve dar merito alla lungimiranza del Direttore Osanna che ha saputo cogliere l'opportunità, assieme alla Procura, di trasformare un mirato intervento in uno strumento modello da riproporre in diverse situazioni, formalizzando le buone prassi operative messe in campo”.

“La tutela dell'immenso patrimonio storico, artistico, archeologico e culturale presente nel circondario di propria competenza costituisce una delle priorità dell'azione della Procura della Repubblica di Torre Annunziata – sottolinea il Procuratore della Repubblica Fragliasso - L'impegno di questo Ufficio in tal senso sarà costante anche nei prossimi anni, nel segno della continuità con l'azione avviata unitamente al professore Osanna. In questo contesto si colloca il rinnovo odierno del protocollo sottoscritto nel 2019 da questa Procura con il Parco Archeologico di Pompei, che rappresenta un vero e proprio accordo “pilota” nel campo della sinergia tra le Istituzioni per la salvaguardia del patrimonio archeologico nazionale e che si è rivelato uno strumento formidabile per restituire alla collettività reperti e testimonianze di eccezionale valore storico e culturale.”

Il rinnovato protocollo conserva i vari punti e gli impegni reciproci, del Parco e della Procura, alla base del primo accordo. Il territorio di competenza del Parco Archeologico di Pompei, in particolare l'area suburbana dove sono presenti vari insediamenti (tra cui alcune ville e necropoli), la cui tutela è anche tra gli obiettivi di natura giurisdizionale della Procura, è stato interessato negli anni da diversi episodi di danneggiamento e di furto.