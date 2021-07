Calcio: Vecino, 'ho molta carica per questa stagione, voglio ritrovare continuità'

28 luglio 2021 a

Milano, 28 lug. - (Adnkronos) - "Sono contento di essere qui e di aver rivisto i miei compagni. Ho grande entusiasmo e molta carica per questa nuova stagione, sono sicuro che andrà bene. Voglio trovare la continuità che non ho avuto nella scorsa stagione". Così a Inter Tv Matias Vecino rientrato ad Appiano dopo il supplemento di vacanze concessogli per gli impegni in Copa America. "Inzaghi? Avevo già avuto modo di parlarci quando ero in Uruguay -dice Vecino-. L'ho sentito al telefono: ho percepito grande entusiasmo e grande voglia di essere qui. Penso sia già un buon punto di partenza, adesso avremo modo di conoscerci meglio. L'anno scorso sono stato sfortunato, perché sono rimasto fuori a lungo, ma adesso sono molto carico per fare una bella stagione e cercare di ripetere quello che abbiamo fatto l'anno scorso".