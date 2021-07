Olimpiadi: Tokyo 2020, 24 nuovi casi covid legati ai Giochi

29 luglio 2021 a

Tokyo, 29 lug. (Adnkronos) - Gli organizzatori delle Olimpiadi hanno registrato 24 nuovi casi di coronavirus relativi ai Giochi di Tokyo nel loro rapporto di giovedì. È il più alto aumento giornaliero di casi legati ai Giochi da quando gli organizzatori hanno iniziato a segnalare casi il 1° luglio. Tre atleti non identificati erano tra le persone colpite, afferma il rapporto. Finora sono stati contagiati 20 atleti. Gli ultimi numeri portano a 193 il totale dei test positivi legati alle Olimpiadi. La capitale del Giappone è in stato di emergenza per tutta la durata dei Giochi e la competizione olimpica si svolge a porte chiuse in quasi tutte le sedi locali.