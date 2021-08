Fisco: Confcommercio Milano, 'Tari imprese troppo alta nei grandi Comuni'

10 agosto 2021 a

a

a

Milano 10 ago. (Adnkronos) - La quarta edizione dell'indagine dell'Ufficio Studi di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza con i servizi tributari sulla Tari, la tassa rifiuti, per le utenze non domestiche in 226 Comuni classificati in grandi, medi e piccoli (da oltre 30mila abitanti a meno di 5mila) fotografa una situazione non priva di anomalie, con territori in cui le tariffe sono più che doppie rispetto ad altri.

Lo studio, che non include Milano (non confrontabile con gli altri per popolazione e afflusso di non residenti pendolari), rileva infatti che tra i grandi Comuni a Sesto San Giovanni la tariffa Tari è il doppio (31,2 contro 15,6) del benchmark per le attività commerciali classificate ad alta tassazione per la produzione di rifiuti (bar, ristoranti, esercizi alimentari, fiori e piante) ed è vicina al triplo (18,3 contro 7) per le medie e grandi superfici di vendita (supermercati, ipermercati ecc.). A Rozzano la tassa rifiuti ha tariffe lievitate in tutti gli ambiti delle utenze non domestiche: oltre il doppio (32,7 contro 15,6 del benchmark) nelle attività ad elevata tassazione e nelle medie/grandi superfici di vendita (14,4 contro 7).