Milano: Comune, in arrivo 5,9 milioni per aiuti alimentari

Milano 10 ago. (Adnkronos) - Al Comune di Milano, in base al decreto ‘Sostegni-bis', sono stati attribuiti 5 milioni e 893 mila euro di risorse statali, da destinare alle misure di aiuto alimentare per le famiglie e le persone in difficoltà a causa dell'emergenza Covid-19. Di questi fondi 700mila euro serviranno a dare seguito al secondo dispositivo aiuto alimentare basato sull'erogazione per l'anno 2021 di contributi in favore di enti del terzo settore per l'acquisto e la distribuzione di derrate alimentari riservate alle fasce deboli della popolazione.

Le cifre più consistenti, 3 milioni e 1 milione e 393 mila euro, sono destinate ad implementare la disponibilità finanziaria per lo scorrimento della graduatoria dei beneficiari dei bandi per l'erogazione dei contributi e per l'erogazione dei buoni spesa.

Cinquecento mila euro sosterranno l'avvio di un'iniziativa di distribuzione di pasti caldi attraverso le mense solidali e con il coinvolgimento di Milano Ristorazione. Infine, 300mila sono destinati alla distribuzione di nuovi rifornimenti extra centralizzati, sul modello sviluppato nell'inverno 2020, per i periodi più critici, quando si registra una maggiore domanda di aiuti alimentari.