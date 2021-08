Milano: sequestrati in zona corso Lodi 6 proiettili, 5.000 euro e 450 grammi cocaina

10 agosto 2021 a

a

a

Milano 10 ago. (Adnkronos) - Sei proiettili, 5.000 euro in contanti, 450 grammi di cocaina e 250 di hashish sequestrati: è il risultato di un'attività svolta dalla Squadra Mobile di Milano in zona corso Lodi, in cui sono stati arrestati due italiani.

Il primo, R.M, pregiudicato di 51 anni, è stato seguito mentre viaggiava a bordo di uno scooter insieme a un'altra persona. Il guidatore a un certo punto si è accostato in corso Lodi e il 51enne è stato visto dai poliziotti cedere una pallina di droga a un cliente, un italiano di 50 anni, segnalato poi in Prefettura.