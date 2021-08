Maltempo: Regione Lombardia stima 252 milioni di euro di danni (2)

10 agosto 2021 a

(Adnkronos) - Sono 178 i Comuni appartenenti a tutte e 12 le province lombarde, insieme alle Province ai Consorzi ed altri enti locali, che hanno segnalato alla sala operativa regionale o agli uffici competenti. Proprio da queste segnalazioni è stata elaborata la prima stima dei danni, quantificata in oltre 250 milioni di euro: quasi 7,5 milioni sono andati in spese di prima emergenza. I danni alle infrastrutture sono stimati in oltre 48 milioni, quelli subiti dal territorio in quasi 64. I danni a privati ammontano a poco meno di 73 milioni di euro, mentre le attività economiche e produttive ne hanno subiti per 47 milioni. Infine Regione stima 12,8 milioni di euro di danni alle attività agricole.

Per far fronte alle conseguenze del maltempo la Protezione civile ha attivato la colonna mobile regionale e le colonne mobili provinciali, insieme ai i gruppi comunali e alle associazioni locali, arrivando a mobilitare 550 volontari con punte in alcuni giorni di oltre 200 volontari, per circa 1400 giornate-uomo.

"Da tempo ci troviamo di fronte a cambiamenti climatici che sono causa di fenomeni temporaleschi di straordinaria intensità, difficili da prevedere. Per questo motivo la prevenzione rappresenta un presupposto fondamentale su cui sarà necessario puntare", dichiara l'assessore regionale al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni, ricordando che Regione Lombardia sta "elaborando un piano straordinario per la difesa del suolo e contro il rischio idrogeologico proprio per andare a intervenire sulle principali criticità del nostro territorio".