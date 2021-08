Milano: in piazzale Loreto la commemorazione per il 77mo anniversario dell'eccidio

10 agosto 2021 a

Milano 10 ago. (Adnkronos) - Questa mattina in piazzale Loreto a Milano si è svolta la cerimonia di commemorazione del 77esimo anniversario dell'eccidio di 15 partigiani prelevati dal carcere di San Vittore e fucilati da un plotone fascista.

“Il sacrificio dei 15 martiri – ha detto durante la cerimonia il presidente dell'Anpi provinciale, Roberto Cenati - ci obbliga ad un esame di coscienza e rappresenta per noi un forte richiamo a contrastare il riemergere dei nazionalismi e di una preoccupante deriva xenofoba, razzista e antisemita”. Ricordando che la pandemia “ha provocato oltre 128.000 decessi nel nostro Paese”, Cenati ha stigmatizzato “chi addirittura fa ignobili e vergognosi paragoni tra Shoah, regime nazista e disposizioni sui vaccini anti covid”.

Alle commemorazioni hanno preso parte per il Comune di Milano la vicesindaco Anna Scavuzzo, che ha assicurato “l'impegno a far sì che la memoria non sia solo qualcosa che ci lega al passato, ma che ci impegna per il futuro” e per Regione Lombardia il sottosegretario alla Presidenza Antonio Rossi, che ha sottolineato come “ricordare sia importante per capire, per conoscere ed evitare di ripetere gli errori del passato".