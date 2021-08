10 agosto 2021 a

a

a

Milano, 10 ago. (Adnkronos) - Da domani in Lombardia le temperature massime arriveranno a toccare i 35 gradi. Il cielo sarà ovunque sereno per tutta la settimana, con minime tra i 18 e i 22 gradi e afa e disagio da calore forte in pianura e nei fondivalle. Venerdì, secondo il bollettino dell'Arpa, le temperature dovrebbero salire ancora fino a domenica, quando l'amia area anticiclonica dovrebbe cedere portando temperature più miti.