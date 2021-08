Varese: litiga con vicino di casa e spara con pistola a salve, denunciato

10 agosto 2021 a

Milano, 10 ago. (Adnkronos) - Un uomo è stato denunciato alla procura di Busto Arsizio per i reati di esplosioni pericolose e omessa denuncia di armi per aver sparato con una pistola a salve dopo una lite con il vicino. E' successo ieri sera, lunedì 9 agosto, a Vergiate (Varese) dove i carabinieri sono intervenuti per un litigio fra vicini di casa - provocato dal tono di voce troppo alto di una delle due famiglie - e per l'esplosione di colpi d'arma da fuoco dalla finestra di uno dei due contendenti.

L'uomo, F.V. 53enne, incensurato, ha ammesso il litigio e ha consegnato spontaneamente ai militari l'arma utilizzata: una pistola giocattolo con proiettili a salve. I carabinieri, nella perquisizione domiciliare, hanno sequestrato oltre alla pistola giocattolo anche una baionetta risalente alla Seconda Guerra Mondiale con lama di circa 25 centimetri illegittimamente detenuta.