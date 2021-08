10 agosto 2021 a

(Adnkronos) - La Volante di polizia, giunta sul posto, è riuscita a fermarlo in tempo, mentre il complice scappava a piedi.

Gli agenti, accertato che la porta d'ingresso della casa dell'86enne era stata sfondata con un piede di porco e con calci, hanno arrestato per tentato furto in appartamento il giovane, un 19enne egiziano con precedenti per reati contro il patrimonio.