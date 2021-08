Milano: ladri in appartamento mentre anziana dorme, un arresto

10 agosto 2021 a

Milano 10 ago. (Adnkronos) - Due ladri d'appartamento hanno sfondato la porta d'ingresso e fatto irruzione in casa, mentre l'anziana proprietaria di 86 anni stava dormendo. È successo ieri sera, intorno alle 23, a Milano, in un complesso a schiera di via Cascina Corba, al Giambellino.

L'anziana signora è stata svegliata dal trambusto e ha capito che in casa c'erano i ladri, ma ha deciso di restare riparata nel suo letto.

Anche il vicino di casa della donna, però, ha sentito i rumori sospetti e affacciandosi alla porta ha notato due giovani africani, uno dei quali con una vistosa scritta sulla maglietta.