Scuola: accolto reclamo Ugl enti formazione, in 9.000 potranno entrare graduatorie

10 agosto 2021 a

a

a

Palermo, 10 ago. (Adnkronos) - "E' stato accolto da diversi istituti scolastici della provincia di Messina un reclamo, presentato dallo studio legale Marabello su richiesta dell'Ugl Sicilia, per il riconoscimento del servizio prestato negli Enti di Formazione Professionale. Da questo momento circa 9000 lavoratori degli enti professionali otterranno un punteggio per il lavoro svolto nei vari enti e potranno essere inseriti nelle graduatorie Ata provinciali". L'avvocato Giusy Marabello e il segretario Regionale dell'Ugl Giuseppe Messina, si ritengono "soddisfatti del risultato ottenuto, che consentirà a migliaia di lavoratori del comparto Formazione professionale Sicilia, di essere utilmente inseriti in posizione utile nelle graduatorie di aggiornamento di circolo e d'istituto per il triennio 2021/2024".

"L'accoglimento - spiega l'avvocato Marabello- del reclamo e la corretta interpretazione data al Decreto ministeriale 640 del 30/08/2017 costituisce un precedente importante ai fini dell'inquadramento del servizio prestato, servizio che cosi ‘ come statuito da costante giurisprudenza costituisce un servizio pubblico essenziale svolto in nome e per conto della Regione Siciliana".