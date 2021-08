Oms, 'Covid finirà, ma non esiste vaccino per crisi climatica'

10 agosto 2021 a

(Adnkronos) - "Porremo fine alla pandemia di Covid, ma non esiste un vaccino per la crisi climatica". E' il duro monito lanciato da Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Il pensiero del Dg va ad alcuni degli effetti di questa crisi, oggi alla ribalta delle cronache in diversi Paesi del mondo. "Nelle ultime settimane incendi devastanti hanno avuto un impatto sulla vita di molte persone - sono le parole del suo messaggio lanciato via Twitter - Se continuiamo" come si è fatto finora, "'business as usual', i rischi posti dal cambiamento climatico potrebbero sovrastare e far sembrare piccoli quelli di ogni singola malattia", avverte il direttore generale di Oms.