Covid: Moratti, 'in Lombardia adesioni a vaccino da 83% over 12, ci sono dosi per tutti'

Milano, 10 ago. (Adnkronos) - In Lombardia "le dosi di vaccino ci sono per tutti e chi si prenota oggi trova posto in 2/3 giorni al massimo". Lo dice in un post su Facebook l'assessore al Welfare della Regione, Letizia Moratti, che fa notare come l'adesione della popolazione lombarda con più di 12 anni sia arrivata all'83% con una copertura con prima dose tra gli aderenti del 94,6% e con vaccinazione completa dell'84%.

"Tutte le regioni italiane - osserva - sono al momento valutate con uno stato di rischio basso e categorizzate in zona bianca, anche in virtù del fatto che c'è stato un cambio della modalità di valutazione degli indicatori. La sola incidenza sopra la soglia di 50/100.000 non è più sufficiente. La valutazione della scorsa settimana emersa dalla cabina di regia evidenzia come la Lombardia, anche con i parametri precedenti che prendevano in considerazione l'incidenza, non avrebbe cambiato colore a differenza di altre 11 regioni italiane".

E, spiega, "tra i diversi fattori che concorrono a questo risultato sicuramente ci sono anche i dati della campagna vaccinale. Su circa 9 milioni di lombardi over 12, in 7.468.048 hanno detto sì al vaccino, 7.065.639 hanno ricevuto almeno una prima dose, di questi 6.269.086 hanno completato il ciclo vaccinale. La Lombardia è prima tra le regioni italiane nelle dosi somministrate e in tutti gli indicatori sulle vaccinazioni e i suoi numeri sono paragonabili a quelli delle nazioni che sono più avanti nella vaccinazione della propria popolazione". Però, conclude, "è necessario che il milione e mezzo di lombardi che non si sono ancora vaccinati e prenotati aderiscano alla campagna vaccinale".