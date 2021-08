Messi al Psg, è ufficiale: avrà la maglia numero 30

10 agosto 2021 a

(Adnkronos) - Lionel Messi al Psg: ora è ufficiale. Il sei volte Pallone d'Oro ha firmato un contratto di due anni con opzione per un'altra stagione, come confermato dal club transalpino in un comunicato. Messi indosserà la maglia numero 30, rinunciando quindi alla numero 10 che resterà sulle spalle del brasiliano Neymar.

Il fuoriclasse argentino è arrivato oggi nella capitale francese. Domani mattina alle ore 11 sarà presentato alla stampa al Parco dei principi. "Sono impaziente di iniziare un nuovo capitolo della mia carriera a Parigi. Il club e la sua visione sono perfettamente in linea con le mie ambizioni. So bene quanto i giocatori e lo staff siano talentuosi qui. Sono determinato a costruire a loro fianco qualcosa di grande per questo club e per i tifosi. Non vedo l'ora di calpestare l'erba del Parco dei Principi", le prime parole di Messi in occasione della firma del suo contratto con il Paris Saint Germain.