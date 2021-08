Jonix: commessa da 2 mln dalla Germania

11 agosto 2021 a

Milano, 11 ago. (Adnkronos) - La pmi innovativa Jonix ha ricevuto una commessa da 2 milioni di euro da un "primario gruppo industriale tedesco". Lo fa sapere la società, quotata sull'Aim e specializzata nelle tecnologie Ntp per la sanitizzazione - un trattamento della sanificazione - dell'aria indoor, capace di neutralizzare muffe, batteri, virus e molecole inquinanti.

La commessa riguarda la fornitura di dispositivi di filtrazione dell'aria "configurati e adattati in base alle esigenze specifiche richieste dal cliente". La consegna è prevista entro settembre 2021. L'accordo rientra nei piani di sviluppo comunicati in sede di quotazione, ovvero "il processo di penetrazione nei mercati esteri e di sviluppo di partnership per il rafforzamento del canale wholesale".

"La commessa ci permette di consolidare ulteriormente il nostro portafoglio clienti a livello internazionale", spiega Antonio Cecchi, ad di Jonix.