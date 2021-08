Covid: Cirinnà, 'troppa confusione su persone trans, garantire riservatezza e dignità' (2)

11 agosto 2021 a

a

a

(Adnkronos) - (Adnkronos) - "Tant'è che alcuni giornali, oggi, fanno proprio l'esempio della persona di aspetto maschile che presenti un Green Pass con dati femminili e viceversa. Questa é esattamente la situazione in cui si trovano le persone trans in attesa di rettifica anagrafica, come ho spiegato ampiamente ieri. Cosa c'è di così difficile da capire?", chiede l'esponente dem.

"Le persone trans si sono vaccinate, come tante e tanti altri: hanno il diritto di poter usare il Green Pass, strumento utile e necessario per proteggere noi stesse/i e la comunità, come tutte e tutti, senza subire però inutili violazioni della riservatezza e della loro stessa dignità", conclude Cirinnà.