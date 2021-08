Milano: pluripregiudicato evade, arrestato da carabinieri dopo fuga in motorino

11 agosto 2021 a

Milano, 11 ago. (Adnkronos) - I carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni hanno arrestato ieri un pluripregiudicato di Milano, 42 anni, evaso dai domiciliari e ricercato dal 4 agosto. Intercettato a Cormano, nel milanese, alla guida di un motorino insieme a un complice, alla vista dei carabinieri si era dato alla fuga: dopo un inseguimento terminato a Bresso, i due erano scappati a piedi nel parco della Pace.

I militari sono riusciti a bloccare il pregiudicato, arrestandolo per ricettazione e evasione. Hanno anche sequestrato due caschi, un telefono cellulare e una chiave in ferro alterata, utilizzata per furti di motocicli, abbandonati dai due durante la fuga. Il furto della moto in questione era stato denunciato poche ore prima in Duomo. Il veicolo è stato restituito al proprietario mentre è in via di identificazione il complice.