Francia: a luglio minimo storico numero fallimenti imprese, -27,6% su anno

11 agosto 2021 a

a

a

Parigi, 11 ago. (Adnkronos) - A luglio in Francia con 27.896 si è registrato un minimo storico del numero di fallimenti delle imprese: si tratta infatti di un calo del 27,6% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente e del 47,9% rispetto a luglio 2019. E' quanto emerge dai dati diffusi dalla Banque de France, la banca centrale transalpina. Questa diminuzione delle imprese fallite si osserva in tutti i settori e anche in quelli più colpiti dalla restrizioni legate all'emergenza covid. Nel settore della ristorazione a luglio si registra un calo del 41,9% rispetto a luglio 2020, nel commercio del 30,4%.