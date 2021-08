11 agosto 2021 a

Milano 11 ago. (Adnkronos) - Un bambino di 3 anni è stato investito da un camion questa mattina alle 9.40 in via degli Etruschi a Milano, in zona Molise. Il piccolo è stato soccorso dal 118, che lo ha trasportato in codice giallo all'ospedale di Niguarda, con fratture a gamba e piede. La dinamica dell'incidente è al vaglio della Polizia locale.