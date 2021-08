Milano: accoltella coinquilino in piazzale Insubria, arrestato

11 agosto 2021 a

Milano 11 ago. (Adnkronos) - Un marocchino di 41 anni questa mattina alle 8.30 in piazzale Insubria a Milano è stato accoltellato alla gola dal suo coinquilino, un connazionale di 26 anni.

Alla centrale operativa della Questura è giunta la segnalazione di una lite tra due uomini nell'area verde al centro della piazza. Arrivati sul posto gli agenti hanno trovato il 41enne con una ferita profonda alla gola. Accanto a lui c'era il coltello usato dal suo aggressore.

La vittima è stata soccorsa dal 118, che lo ha trasportato in ambulanza in codice giallo all'ospedale Policlinico. Nonostante il taglio profondo, il 41enne non si trova in condizioni critiche.

Da accertamenti fatti sul posto e grazie alle testimonianze di chi ha assistito alla scena e della stessa vittima, gli agenti sono riusciti a risalire a un appartamento, sempre in piazzale Insubria, dove i due marocchini, entrambi irregolari e con precedenti, vivono assieme. Lì è stato trovato il 26enne dai poliziotti, che lo hanno arrestato per tentato omicidio.