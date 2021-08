Milano: bimbo di 3 anni investito da camion in via degli Etruschi (2)

11 agosto 2021 a

(Adnkronos) - A quanto risulta dalle prime ricostruzioni dei vigili, il camion stava percorrendo viale Molise in direzione di piazzale Cuoco, quando al semaforo all'altezza di via degli Etruschi ha girato a destra, investendo il bambino, che stava attraversando sulle strisce pedonali insieme alla madre. Le sue condizioni inizialmente sono apparse gravi: il piccolo è stato portato in codice rosso all'ospedale Niguarda, dove è stato accettato al pronto soccorso come codice giallo.