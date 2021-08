Borsa: chiusura positiva per Piazza Affari, Ftse Mib a +0,96%

11 agosto 2021 a

a

a

Milano 11 ago. (Adnkronos) - La Borsa di Milano chiude in positivo: il Ftse Mib segna +0,96% a 26.452 punti base. I titoli migliori sono Banco Bpm che avanza del 3,82%, Buzzi Unicem (+3,28%), Telecom Italia (+3,19%) e Bper Banca (+2.95%). Stmicroelectronics perde lo 0,41%, Campari cede lo 0,12% e Atlantia lo 0,06%.

Lo spread tra Btp e Bund tedeschi è in aumento a 103 punti base rispetto all'apertura di oggi in area 101 punti. Il rendimento del Btp decennale si attesta allo 0,57%. Gli indici europei terminano gli scambi di oggi tutti in rialzo: Francoforte segna +0,33%, Parigi chiude a +0,55% e Londra guadagna lo 0,82%.

La seduta di Wall Street prosegue contrastata, con il Dow Jones che segna il +0,45% a 35.423 punti base e il Nasdaq che cede lo 0,64% a 14.693 punti base.