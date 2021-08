Fascismo: Salvini, 'Durigon papà di quota 100, in Lega nessuna nostalgia passato'

11 agosto 2021 a

a

a

Roma, 11 ago. (Adnkronos) - "La sinistra chiede le dimissioni di chiunque un giorno sì e un giorno no. Fascismo e comunismo sono stati sconfitti dalla storia e né in Lega né da nessuna parte c'è nessun nostalgico di nessun regime, perché viviamo in un Paese libero e vorremmo continuare a vivere in Paese libero. Durigon è un bravissimo sottosegretario alle Finanze, è il papà di quota 100. E' di Latina e chi è di Latina sa di che vicenda si parla: c'era un parco intitolato non a Benito Mussolini ma ad Arnaldo Mussolini, il sindaco di sinistra cambiò il nome di questo parco e siccome a Latina il problema di questa estate sono i rifiuti e il caos, semplicemente Durigon da cittadino di Latina invitava il sindaco di Latina più che a cambiare i nomi ai parchi a risolvere i problemi della qualità della vita dei suoi concittadini". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite di 'Zona bianca' su Retequattro.

"Nessuna nostalgia del passato -ha ribadito il leader del Carroccio- noi abbiamo i piedi ben piantati nel presente e stiamo lavorando per il futuro. Fascismo e comunismo sono stati sconfitti per fortuna e si studiano sui libri di storia".