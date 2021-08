Migranti: Salvini, 'non serio confini colabrodo nell'estate del Covid'

11 agosto 2021 a

Roma, 11 ago. (Adnkronos) - "Il ministro dell'Interno è pagato per difendere la sicurezza dei cittadini che vivono in questo Paese e in questo mese di agosto non lo sta facendo e questo lo dicono i numeri. Se bloccasse qualche sbarco forse si guadagnerebbe lo stipendio". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite di 'Zona bianca' su Retequattro.

"Io -ha aggiunto- sarò a processo il 15 settembre, perché durante il mio mandato da ministro ho fatto quello che la mia coscienza, oltre che la legge e la Costituzione, mi imponevano di fare. Attualmente mi sembra che i confini italiani siano dei colabrodo, non solo in Sicilia, ne sono arrivati 81 in barca a vela a Lecce, stanno entrando a Ventimiglia e stanno entrando a piedi al confine con Trieste: non mi sembra che sia un atteggiamento serio nell'estate del Covid".