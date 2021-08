Sognando la California: La Battista sceglie la strada aperta per il suo debutto dinamico negli Stati Uniti

12 agosto 2021 a

- Il primo esemplare con specifiche di produzione della Automobili Pininfarina Battista ha fatto il suo debutto dinamico sulle strade della California prima del suo arrivo alla Monterey Car Week

- La carrozzeria in fibra di carbonio a vista del primo esemplare con specifiche di produzione uscito dalla catena di montaggio di Cambiano mostra il servizio di personalizzazione recentemente annunciato da Automobili Pininfarina

- L'arrivo della Battista negli Stati Uniti offre una prima opportunità ai clienti di ascoltare la sua filosofia "Pure Sound" unica, che si avvale di frequenze organiche per un'esperienza sonora elettrica emozionante e autentica

- Guarda la Battista, in azione per la prima volta sulle strade della California: youtube.com/watch?v=5oGiphAGivY

MONTEREY, California, 12 agosto 2021 /PRNewswire/ -- La prima hyper GT totalmente elettrica al mondo, l'Automobili Pininfarina Battista, ha fatto il suo debutto dinamico lungo le strade della California. Nell'ambito di un fitto programma di eventi intorno alla Monterey Car Week, la prima uscita su strada della Battista segna l'inizio di un nuovo capitolo nella storia di Automobili Pininfarina.

Il debutto della Battista con specifiche di produzione offrirà ai clienti statunitensi una prima possibilità di sperimentare le sue prestazioni da 1.900 CV e di ammirare la sua magnifica carrozzeria nera in fibra di carbonio a vista, squisitamente realizzata presso lo stabilimento di produzione di Automobili Pininfarina a Cambiano, in Italia, e creata sulla base del programma di personalizzazione recentemente annunciato.

La carrozzeria a vista e i cerchi Impulso, in lega di alluminio forgiato lucidati con precisione, fanno da cornice a interni squisitamente realizzati su misura con sedili Pilota opzionali con rivestimento in pelle nera sostenibile e rivestimento trapuntato in Alcantara Iconica Blu, con cuciture a contrasto Iconica Blu, completati dall'Interior Jewellery Pack rifinito in alluminio spazzolato anodizzato nero.

Paolo Dellachà, Chief Product and Engineering Officer di Automobili Pininfarina, ha dichiarato: "La Battista offrirà un'esperienza entusiasmante a tutto tondo, su strada e in pista, in città e su strada aperta. Vedere il primo esempio di produzione della nostra hyper GT totalmente elettrica lungo le autostrade della California segna l'inizio di un nuovo entusiasmante capitolo della sua evoluzione. Si tratta di un'importante pietra miliare, oltre che di un momento estremamente gratificante durante il conto alla rovescia per effettuare le prime consegne ai clienti entro la fine dell'anno".

La Monterey Car Week vedrà anche la première americana dell'esclusiva Battista Anniversario. Con una tiratura di soli cinque esemplari in tutto il mondo, rappresenta l'apice del design Pininfarina, con miglioramenti aerodinamici e dettagli realizzati su misura che forniscono una personalità dinamica unica.

La presenza di entrambi i veicoli alla Monterey Car Week segna la prima opportunità per i clienti di provare i 1.900 CV della Battista, sia sulle strade, sia sul prato di The Quail. Al Concours d'Elegance di Pebble Beach, la hyper GT totalmente elettrica sarà esposta insieme a un'attenta selezione esclusiva di classici del design Pininfarina dei 91 anni di storia dell'azienda.

PRIMA ANTEPRIMA DEL SUONO DELLA BATTISTA L'arrivo del primo veicolo con specifiche di produzione offre ai clienti anche l'opportunità di ascoltare per la prima volta il suono della Battista, mostrando il paesaggio sonoro unico, ancora in fase di sviluppo, della prima hyper GT del mondo totalmente elettrica. Il suono della Battista è sintonizzato per scatenare una reazione emotiva sia negli occupanti sia in chi la ammira da fuori, garantendo un'esperienza inebriante per tutti i sensi.

Seguendo la filosofia "Pure Sound" di Automobili Pininfarina, il paesaggio sonoro ha una core frequency di 54 Hz, una frequenza organica multipla di 432 Hz, nota come il "LA" concepito dal celebre compositore italiano Giuseppe Verdi. La caratteristica firma acustica è realizzata su misura per la sportiva italiana da strada più potente mai prodotta.

René Wollmann, Product Platform Director Sports Cars di Automobili Pininfarina, ha dichiarato: "Ciascun guidatore ha un legame emotivo con un'auto e il suono della Battista alimenterà questa connessione, non replicando un suono di auto familiare, ma con uno che irradia la bellezza del design della Battista, sia all'interno che all'esterno. In questo modo la Battista non impressionerà solo per il suo fascino estetico e le sue prestazioni, ma anche su un piano emotivo completamente nuovo, esaltato dal suono. Attendiamo con impazienza il feedback dei clienti statunitensi e, nel frattempo, continuiamo a ottimizzare l'esperienza sonora della Battista".

Secondo la teoria della musica, 432 Hz è matematicamente coerente con l'universo. Si dice che la musica sintonizzata a 432 Hz sia un suono puro, che completa il design puro della Battista, trasmetta maggior purezza e sia più facile da udire. Come multiplo di 432 Hz, gli ingegneri di Automobili Pininfarina hanno scelto come core frequency della Battista i 54 Hz, che trasmette una caratteristica firma acustica riconoscibile che susciterà il tipo di reazione emotiva che i clienti si aspettano da una hyper GT da 1.900 CV.

Questo sarà solo il punto di partenza, poiché la frequenza aumenterà a multipli di 54Hz con l'aggiunta di nuovi strati sonori all'aumentare della velocità del veicolo. L'acustica perfettamente reattiva rifletterà le prestazioni totalmente elettriche della Battista, che combinano toni bassi ricchi creando un suono inconfondibile.

La Automobili Pininfarina Battista prende il nome da Battista "Pinin" Farina, che nel 1930 fondò la Carrozzeria Pininfarina. Questa hyper GT è la realizzazione del sogno di Battista di vedere una vettura prodotta con il marchio Pininfarina. La consegna ai clienti dei primi esemplari è prevista entro la fine dell'anno.

LA BATTISTA DI AUTOMOBILI PININFARINA La Battista sarà la vettura più potente mai progettata e costruita in Italia e fornirà un livello di prestazioni oggi irraggiungibile da qualsiasi auto sportiva omologata per la circolazione stradale mossa da un motore a combustione interna. Più veloce di un'attuale monoposto di Formula 1 con la sua accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di due secondi, una potenza di 1.900 CV e 2.300 Nm di coppia, la Battista combina ingegneria e tecnologia estreme in un pacchetto a zero emissioni. La batteria da 120 kWh della Battista alimenta quattro motori elettrici, uno per ogni ruota, con un'autonomia WLTP simulata di oltre 500 km con un'unica carica. Un massimo di 150 Battista saranno prodotte artigianalmente presso l'atelier di Pininfarina SpA a Cambiano, Italia.

INFORMAZIONI SU AUTOMOBILI PININFARINA Automobili Pininfarina ha la sua sede operativa a Monaco di Baviera, in Germania, e vanta un team di esperti dirigenti provenienti dai più prestigiosi marchi di vetture di lusso e premium. Disegnata, ingegnerizzata e prodotta a mano in Italia, la Battista e tutti i modelli futuri saranno venduti e assistiti in tutti i principali mercati mondiali con il marchio Pininfarina. La nuova realtà si prefigge l'obiettivo di diventare il marchio di automobili di lusso più sostenibile al mondo.

L'azienda rappresenta un investimento al 100% di Mahindra & Mahindra Ltd e prende il nome di Automobili Pininfarina a seguito della sottoscrizione di un contratto di licenza di marchio tra Pininfarina S.p.A. e Mahindra & Mahindra Ltd. Pininfarina S.p.A. assumerà un ruolo influente nel sostenere le capacità di design e produzione, forte della sua esclusiva esperienza di oltre 90 anni nella produzione di molte delle auto più iconiche al mondo.

