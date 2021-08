Svizzera: Giorgetti, 'addolorato per morte sindacato Lugano, lo ricorderò con affetto'

12 agosto 2021 a

Roma, 12 ago. (Adnkronos) - "La morte del sindaco di Lugano, Marco Borradori, mi ha addolorato e colpito molto. Sebbene i percorsi siano stati diversi, lui in Ticino, io in Lombardia, la nostra storia politica si è intrecciata e confrontata spesso. Lo ricorderò sempre con affetto, per l'amore che aveva verso il suo popolo, per la sua correttezza, competenza e garbo, qualità rare negli uomini politici". Ad affermarlo è il ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti sulla scomparsa ieri del sindaco di Lugano, Marco Borradori.